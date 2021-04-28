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دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "قصر النيل" عن مؤامرة كبرى تتعرض لها كاميليا، كي تصبح المتهمة الوحيدة في القضية المزيفة الخاصة بمقتل منصور السيوفي (صبري فواز)، والذي خطط هو لكل شيء بالتعاون مع المحامي عزت (صلاح عبد الله) والبرنس علاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز)، حتى يبدو كل شيء طبيعيًا.

وخلال الحلقة روى منصور السيوفي لخالها ممدوح (محمود البزاوي) تفاصيل المؤامرة التي تعرضت لها كاميليا، بدايةً من تعمّده مقابلتها والزواج منها، إجبار فهمي السيوفي (تامر ضيائي) على التنازل عن ثروته بالكامل، وضع السم في قهوته، ووضع زجاجة السم في دولاب كاميليا، رشوة طبيب المستشفى ليكتب تقريرًا خاطئًا، وإدعاء الموت كي يظن الكل أنه مات بالفعل، ثم القبض على ممدوح ليجبره على إخباره بمكان الجنيهات ذهبية.

وتمكّن خالد نوح (أحمد مجدي) من كشف تزوير الجثة بالمشرحة، حيث عاد إلى الطبيب الشرعي ليتطلع مرة أخرى على جثة منصور السيوفي ليجد أن الطبيب الذي قدّم التقرير فقد قدم استقالته وسافر خارج مصر، بينما الجثّة التي في المشرحة لم تكن جثّة منصور، ليثبت براءة كاميليا، ولكن يظل السؤال.. هل كاميليا جزء من هذه الخطة أم أنها مجرد ضحية؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.
دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"
دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"
دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"
دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"

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قصر النيل دينا الشربيني

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