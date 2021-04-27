Advertisements

مجلس إدارة شركة استادات يكشف: سيتى كلوب أسوان يضم مدرسة ألعاب قوى لتقديم أبطال أوليمبيين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
Advertisements
 
أكد كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن من الخدمات المهمة التى يقدمها نادى سيتى كلوب، فرع أسوان بعد افتتاحه رسميا الأحد الماضى، مدرسة ألعاب القوى، لاعداد أبطال، خاصة فى رياضة العدو، توظيفا للتكوين الجسماني، ومقاييس اللياقة البدنية لأبناء المحافظة، لتكون مفرخة للمواهب، تمثل مصر فى الدورات الأوليمبية، والبطولات الدولية، وحصد الميداليات المختلفة.

ومن المعلوم بالضرورة أن رياضية العدو تتطلب مقاييس معينة فى اللياقة البدنية، وأن طقس محافظة أسوان، والتكوين الجسماني والبدنى لشباب المحافظة، بيئة خصبة، لإعداد وتفريخ أبطال فى هذه الرياضة، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن أهم العدائين فى العالم، من إفريقيا، وتحديدا من كينيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة استادات، ونائبه، أن اهتمام اندية سيتى كلوب فى المحافظات المختلفة، بجانب تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، هى إعداد أبطال فى كافة الألعاب المختلفة، لتمثيل مصر فى البطولات الدولية، وحصد الميداليات.

يذكر أن نادى سيتى كلوب فرع أسوان، تم افتتاحه مساء الأحد الماضى، وسط حضور مكثف من مسؤولى شركة استادات الوطنية، والمسؤولين التنفيذيين والشعبيين والرياضيين، فى المحافظة، وأثنوا جميعا على الخدمات التى يقدمها سيتى كلوب لأهالي أسوان.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صوفينار تفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ 13 دقيقة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى