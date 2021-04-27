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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15 | تابع ملخص واحداث الحلقة 15 من مسلسل لعبة نيوتن.. "زوجة مؤنس" توافق على زواجه من "هنا"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:38 م
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15
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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15 | تابع ملخص واحداث الحلقة 15 من مسلسل لعبة نيوتن.. "زوجة مؤنس" توافق على زواجه من "هنا"

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15، شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، اصطحاب "مؤنس" محمد فراج لـ "هنا" منى زكى، إلى أحد المطاعم وأخبرته بكيفية الزواج منه وبنفس الوقت لم يتعدى 3 شهور على العدة بعد طلاقها، ليقنعها ويخبرها بأن عدة الحامل تنتهى بالوضع، وأنها أصبحت إنسانة حرة من وقت الإنجاب.

وأخبرت "هنا" مؤنس بأنها بذلك ستهدم وتخرب حياة "سارة" زوجته الأول، ليخبرها بأنه لن يفعل شيئا حراما أو دون علمها، وسألته على متى يحضر ابنها "إبراهيم" ليخبرها بعد عدة أيام بعد خروجه من الحضانة، كما احتفل بعيد ميلادها وأحضر لها ساعة باهظة الثمن هدية لها، وأخبرها بأنه يحبها وكان يحرص على مشاهدتها دائما من على بعد أثناء توظيفها معه فى شركته.

وذهب "حازم" محمد ممدوح إلى "يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" منى زكى، ليقنعها بالاتصال بها حتى يطمئن عليهما وبعد الاتصال بها خطف "حازم" الموبايل وفتح الكاميرا لتتفاجئ "هنا" وتغلق المكالمة فى وجهه، وأخبرت شقيقتها بأنه قام بتطليقها فى رسالة صوتية وأنها لا تريد التحدث معه مرة أخرى، كما أنه فعل شيئا لن تسامحه عليه، وقال "حازم" لـ "يارا أن تخبر "هنا" بأنه لم يفعل شيئا وأن الكلام الذى أخبرها به كان مجرد كلام فقط.

وأخبر "مؤنس" محمد فراج "هنا" منى زكى، بأن "حازم" ترك لها شنطة ومن أجل رد الأمانة أعطاها لها، وكان بالشنطة بعض الأموال، وطلبت منه أن يردها له ولا تريد منه شيئا، ولكن الغريب فى الأمر أن هذه الشنطة كان موجود بها جواب من "حازم" وهو ما أخبره بها وقتها ولكنها لم تكتشف ذلك عندما فتحت الشنطة، وانتقل المشهد بذهاب "مؤنس" إلى منزله وأخبر زوجته "سارة" آلاء سنان، بأنه سيتزوج من "هنا" منى زكى، وتوافق دون رضاء داخلى.

قصة مسلسل لعبة نيوتن
تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ابطال مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15 | تابع ملخص واحداث الحلقة 15 من مسلسل لعبة نيوتن.. "زوجة مؤنس" توافق على زواجه من "هنا"

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