هل يلطخ الحوثي بالدم يد السعودية الممتدة بالسلام؟

لعامه السابع، يشهد اليمن أطول حرب عاشها في تاريخه، لصد ميليشيا الحوثي التي بسطت سيطرتها على أغلب المناطق، حيث أطلقت السعودية في منتصف ليل السادس والعشرين من مارس 2015 عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة تحالف عربي بقيادتها لوقف العدوان، وفي الـ21 من أبريل أعلنت انتهاء "عاصفة الحزم" وانطلاق "إعادة الأمل"، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.





ليأتي الثاني والعشرين من مارس الماضي لتعلن المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة لإنهاء الحرب وإقرار السلام في اليمن -والتي قبلتها حكومة عدن لاحقا- تضمنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة، واستئناف المحادثات السياسية، وفتحًا جزئيًا لمطار صنعاء الدولي، ودعت الحكومة السعودية الأطراف اليمنية للقبول بالخطة من أجل دخولها حيز التنفيذ، فهل يلطخ الحوثيون اليد السعودية الممتدة بالسلام؟





الحوثي: رفض جملة وتفصيلًا





لم يتأخر الحوثيون في رفض المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، فبمجرد الإعلان عن المبادرة السعودية غرد كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏مبادرة موجهة للاستهلاك الإعلامي، غير جادة ولا جديد فيها".





وتابع: "فماذا تضمنت المبادرة الشاملة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؟".





ليستكمل عبد السلام: "إن أي مبادرة أو صيغة لا تقر بأن اليمن كان ضحية العدوان والحصار منذ أكثر من ست سنوات ولا تميز بين القضايا الإنسانية والتوصل إلى اتفاق سياسي أو عسكري لا تحمل جديدًا بالنسبة لنا".





نصر الله: هذا خداع كبير





ومن جانبه، قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن المعروض على الأخوة في اليمن ليس وقف حرب، بل وقف إطلاق نار واستمرار بقية أشكال الحرب على اليمن ويبقى الحصار، وهذا خداع كبير لا ينطلي على أنصار الله وعبد الملك (قائدها)".





وتابع، في كلمة متلفزة: "أقول للأمريكيين والسعوديين لا تضيعوا وقتًا، الأخوة في اليمن هم كبار في الإيمان، كبار في المقاومة والجهاد وكبار في السياسة والحكمة ولا يمكن خداعهم".





وأضاف: "الأخوة في اليمن يريدون وقفا عسكريًا إنسانيًا للحرب ويقولون إن الخطوة الأولى وقف إطلاق النار والحصار وبعدها نجلس للمحادثات"، موجهًا نداءً للسعودية، بقوله: "لا تضيعوا وقتاً إذا كنتم جادين في وقف الحرب، اذهبوا إلى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح الباب أمام اليمنيين ليتحاوروا في ما بينهم".





تأييد عربي ودولي للمبادرة السعودية





وبدورها، أشادت وزارة الخارجية المصرية، بالمبادرة السعودية، كما رحب بها كل من الأردن وقطر والبحرين والكويت والسودان والإمارات والعديد من الدول، إضافة إلى كل من مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي.





وعلى المستوى الدولي، فقد رحب مجلس الأمن بالمبادرة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، فقد أعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام عن ترحيبه بها، بجانب الولايات المتحدة التي أشادت بالتزام السعودية بإطلاق عملية سياسية في اليمن، أما في بروكسل فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي المبادرة خطوة إيجابية في مسيرة البحث عن سلام دائم في اليمن.



