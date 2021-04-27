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عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا تجاه لاعبيه بعد الفوز الصعب على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل في المباراة التي جرت مساء على ستاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الأربعاء بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

وقرر موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الأربعاء على أن يخوض مرانه مساء الخميس ع على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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