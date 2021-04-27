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الحمام يواجه فاركو في أولي مبارياتة الودية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يخوض الحمام المطروحي بقيادة طارق الصاوي المدير الفني للفريق أولي مبارياتة الودية مساء الأربعاء في فترة التوقف في شهر رمضان الكريم مع فريق فاركو في التاسعة مساء بملعب برج العرب الفرعي في إطار إستعدادات الفريق المطروحي لعودة الدوري .

يذكر أن الفريق المطروحي بدأ تدريباته مطلع الأسبوع الجاري بعد العودة من الراحة التي منحها الجهاز للاعبي الفريق، وخاض الفريق تدريباته علي فترتين يوميا لرفع معدلات اللياقة البدنية بعد التوقف .

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 11، والخسارة في 7 مباريات.

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