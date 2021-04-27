توريد 22 ألف طن قمح بالمنيا

ورّدت محافظة المنيا، 22 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع، منذ بداية التوريد وحتى الآن.





وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد.وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.