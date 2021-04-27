Advertisements

توريد 22 ألف طن قمح بالمنيا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
ورّدت محافظة المنيا، 22 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع، منذ بداية التوريد وحتى الآن.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ 39 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

12:09 ص

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

11:32 م

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

11:41 م

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى