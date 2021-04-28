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أحمد موسى عن أزمة السد الإثيوبي: "وسيط قوي تدخل" (فيديو)
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:48 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تؤيد مشاركة الاتحاد الإفريقي في مفاوضات السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف قدمت عروضا لإثيوبيا للوصل للاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد ولكنها رفضتها، معلقا: "وساطة قوية جدا وبرده رفضت".
وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن المجتمع الدولي غير جاد في حل مشكلة السد الإثيوبي، معقبًا متهكمًا: "المجتمع الدولي بيتفرج علينا والأمريكان غير جادين.. وإدارة دونالد ترامب كان أفضل كثيرا من إدارة جو بايدن.. مش مريحين بالنسبة لينا وكذلك الاتحاد الأوروبي".
وانتقد تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن حصص مصر المائية من نهر النيل قائلًا: "هذا الأمر غير قابل للحديث.. ده موضوع مش موجود أصلا في المباحثات وغير مسموح أن حد يتكلم في الموضوع ده.. لا أثيوبيا ولاغيرها.. أنت لن تقبل بحصص مصر التاريخية من المياه!! أنت لن تقترب من هذا الملف.. عايزين يدخلونا خناقة غير مسئولة بسبب الاتفاقيات التاريخية.. عنكم ما قبلتوا.. ومش هتقدره تمنعه المياه عن مصر".
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