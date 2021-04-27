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وديا ..صيد المحلة يواجه المقاولون استعداد لعودة القسم الثالث

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني للفريق، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل بفريق المقاولون العرب علي ملعب عثمان بالجبل الأخضر وديا استعدادا لعودة الدوري عقب شهر رمضان.

ومن المقرر أن يلتقي فريق صيد المحلة بفريق كوم حمادة عقب عودة الدوري بالقسم الثالث ضمن منافسات الجولة ال23 بالمجموعة الثامنة.

حيث خاض الفريق المحلاوي 22مباراة ،وفاز في 14مباراة،وتعادل في 4جولات،وخسر في 3مباريات ،ودخل مرماهم16هدفا.

يحتل فريق صيد المحلة المركز الأول في الصدارة برصيد46نقطة.

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