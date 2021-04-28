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أحمد رزق يقتل شخصا بالخطأ في "خمس نجوم"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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استضاف برنامج "خمس نجوم" الفنان أحمد رزق ضيف الحلقه الخامسة عشر في تمام التاسعة مساءً والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل

وقد أصيب الفنان أحمد رزق بتوتر ورعب شديد أثناء اتهامه بقتل شخص عن طريق الخطأ في البرنامج ، ليكتشف بعدها حقيقة وقوعه ضحية مقلب.

برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .

الجدير بالذكر أن اخر اعمال أحمد رزق مسلسل " في يوم وليله " بطوله ايتن عامر، احمد رزق ، داليا مصطفي ، ولاء الشريف ، صلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين ، محمد مهران ، نضال الشافعي ، تأليف مصطفي جمال هاشم ، إخراج شيرين عادل ، وإنتاج سيرنجي

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