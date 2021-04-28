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باحث سياسي بنيودلهي: الهند تواجه كارثة حقيقية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور وائل عواد، الأكاديمي والباحث السياسي المقيم في نيودلهي، إن الهند تواجه كارثة حقيقية بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن إصابات فيروس كورونا وصلت اليوم لأكثر من 350 ألف إصابة وقرابة 3000 حالة وفاة.

وأضاف "عواد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الدول أصبحت ترسل مساعدات ولقاحات إلى الهند بسبب نقص الأسرة والأكسجين.

وأشار إلى أن الحكومة الهندية مددت الحجر الصحي في العاصمة وعدة ولايات إلى يوم الإثنين المقبل، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه إذا تم توفير أجهزة الأكسجين والأسرة ستكون الهند قادرة على السيطرة على الوضع، لافتًا إلى أن الحكومة الهندية تطالب الشعب بالالتزام في المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.

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