باحث سياسي بنيودلهي: الهند تواجه كارثة حقيقية

قال الدكتور وائل عواد، الأكاديمي والباحث السياسي المقيم في نيودلهي، إن الهند تواجه كارثة حقيقية بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن إصابات فيروس كورونا وصلت اليوم لأكثر من 350 ألف إصابة وقرابة 3000 حالة وفاة.





وأضاف "عواد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الدول أصبحت ترسل مساعدات ولقاحات إلى الهند بسبب نقص الأسرة والأكسجين.



