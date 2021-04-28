أسامة كمال يحذر من ارتفاع إصابات كورونا: ما يحدث في الهند مرعب (فيديو)

حذر الإعلامي أسامة كمال، من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط على غرار ما يحدث في العالم، قائلًا: "ما يحدث في الهند شيء محزن وشيء يخوف ومرعب ويجعلنا ننظر إلى المستقبل بتشكك وتخوف كبير".





وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء: "منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاع إصابات كورونا بسبب التراخي بسبب مناسبات دينية تتمثل في رمضان وعيد الفصح وعيد شم النسيم، ولابد أن يكون الجميع على قدر كبير من التوعية بالإجراءات الاحترازية".



