Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 28-4-2021

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي اجتماعها غدا الأربعاء بدلا من الخميس لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة وسط توقعات بالإبقاء على معدلاتها دون تغيير في ضوء المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة واتجاه بعض البنوك المركزية لرفع الفائدة لمحاولة استقطاب صناديق الاستثمار الأجنبية.

وعلى صعيد بقية العملات سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو  18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع وسجل الجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ 39 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 14-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 20-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-4-2021

اسعار الدولار والعملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-4-2021 بالبنوك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

12:09 ص

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

11:32 م

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

11:41 م

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى