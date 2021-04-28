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أحمد موسى: المخابرات المصرية ترصد أزمة المياه منذ 2007 (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:35 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن مسلسل هجمة مرتدة تحدث عن أن مصر فطنت لحرب المياه منذ 2007 وتناول المسلسل الملف بما يعني أن الأمر مخطط له منذ فترات.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسلسل تحدث أيضا عن أن غاز شرق المتوسط سيكون محور اهتمام كبير وكانت القراءة المصرية سابقة ورصد المسلسل حجم الأزمات التي تواجهها مصر.

وأوضح أن من يتابع المسلسل يدرك ما يدور وما أتحدث عنه مشيرا إلى أنه يتابع 3 مسلسلات في رمضان هم هجمة مرتدة و"الاختيار "2 و"القاهرة كابول".

وأشار إلى أن مصر استردت طابا بحرب مفاوضات سياسية وفي ملف سد النهضة مصر تواجه استفزازات كبيرة من الجانب الإثيوبي خاصة أننا نسعى للوصول لاتفاق قبل مايو بعد بكرة قبل موسم الفيضان ولكن الأمور مازالت عند نقطة مفاوضات واشنطن.

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