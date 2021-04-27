تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري









قام وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصرف رائع بعد نهاية مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.





وفاز الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقام وليد سليمان بعد نهاية المباراة بتصرف رائع حيث ذهب لمصافحة جميع لاعبي الأهلي وتحيتهم رغم عدم مشاركته في اللقاء وتواجده على مقاعد البدلاء.