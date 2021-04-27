Advertisements

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


قام وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصرف رائع بعد نهاية مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام وليد سليمان بعد نهاية المباراة بتصرف رائع حيث ذهب لمصافحة جميع لاعبي الأهلي وتحيتهم رغم عدم مشاركته في اللقاء وتواجده على مقاعد البدلاء.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ 39 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

12:09 ص

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

11:32 م

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

11:41 م

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى