مغردون عن أداء "فرح الزاهد": "حاسين أنها بتمثل من زمان"



أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل "الطاووس" بأداء الفنانة فرح الزاهد، وكتب البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أدائها في العمل كان مفاجأة بالنسبة لهم، فيما كتب آخرون: "تمثيلها واقعي جدا".



مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.



مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.