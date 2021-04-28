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مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:27 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن المستشفيات تستوعب زيادة إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة أسرة جديدة وأماكن أخرى للتعامل مع زيادة إصابات فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة الكبرى بها أكبر عدد من إصابات كورونا.

وأشار إلى أن الدولة كانت وما زالت تملك احتياط استراتيجي من المعدات والأجهزة، وإذا احتاج الأمر لأكثر هناك مستشفيات ميدانية جاهزة إذا احتاج الأمر، مؤكدًا أن السعة السريرية المتاحة بالمستشفيات ما زالت تستوعب الزيادة في إصابات كورونا.

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