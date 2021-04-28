مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن المستشفيات تستوعب زيادة إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة أسرة جديدة وأماكن أخرى للتعامل مع زيادة إصابات فيروس كورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة الكبرى بها أكبر عدد من إصابات كورونا.



