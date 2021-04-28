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وفاة أحلام الجريتلي.. أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من "القاهرة كابول"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل القاهرة كابول، بوفاة والدة رمزي عبد الستار (طارق لطفي)، والتي تجسد دورها الفنانة أحلام الجريتلي.

وأخبرت منال حسن (حنان مطاوع)، رمزي (طارق لطفي" عبر البريد الالكتروني السري بينهما، بوفاة والدته، وقد استقبل رمزي خبر وفاة والدته بالصدمة والحزن.

وقرر رمزي اعتزال من حوله وانتابته حالة من البكاء الشديد، وكان حريصًا على ألا يراه أحد من أعضاء التنظيم إلا أن وزيره الشيخ نمير (سامح السيد)، فأخذ يواسيه، وحذره من المراسلات المتبادلة بينه وبين معارفه في القاهرة.


مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

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