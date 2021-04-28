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جوجل يحتفل بالذكرى الـ 75 لميلاد النجم الراحل نور الشريف

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بالذكرى الـ 75 لميلاد النجم الراحل نور الشريف.

ونور الشريف اسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله والشهير باسم نور الشريف  (28 أبريل 1946 – 11 أغسطس 2015 ) هو ممثل مصري، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح.

بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

قام نور الشريف بعدها بعدة أدوار في السينما المصرية بدأها عام 1966 مع فيلم قصر الشوق، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة.

كما تألق الراحل أيضا في التلفزيون المصري من خلال مسلسلاته الأشهر لن أعيش في جلباب أبي والرجل الأخر وعائلة الحاج متولي وعدة مسلسلات تاريخية أهمها هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز.

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نور الشريف ممثل راحل ذكرى ميلاد

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