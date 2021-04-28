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هل تتخذ الدولة إجراءات جديدة بعد تزايد إصابات كورونا؟ مستشار الرئيس يرد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:13 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن مدى احتمالية اتخاذ إجراءات جديدة بعد زيادة إصابات كورونا، قائلًا، إن هناك بعض الإجراءات المتخذة بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة واللجنة الطبية لإدارة الأزمة تجتمع باستمرار، وتتخذ القرارات والإجراءات وفقًا للظرف الراهن للأزمة.

وأوضح أنه ليس هناك إجراء مسبق، ولكن اللجنة تتابع الوضع الوبائي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمرحلة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يلتزم، ويكون لدينا حس للمساهمة في تنفيذ القرارات والإجراءات الوقائية، معلقًا: "نحن في أزمة ووباء، ويجب على الكل أن يساهم ويشارك للحد من الوباء".

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