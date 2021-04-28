أول تعليق من موسيماني بعد الفوز على المصري

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بعد فوز فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة خضنها بعد يومين من مباراة سابقة أمام إنبي فلقد واجهنا فريقا حصل على راحة 10 أيام".





وأضاف :"أهدرنا الكثثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل أهداف أكثر لكن اللمسة الأخيرة لم تكن صحيحة".





وتابع :"التغييرات التي قمنا بها أسعفتنا ونشكت الفريق ومحمد هاني كان قلقا من الإصابة مرة أخرى لأنه لم يكن جاهزا".





وأشاد بسعد سمير قائلا :"سعد قدم مباراة رائعة اليوم كما أن رامي ربيعة كان جيد ونفس الأمر بالنسبة لأحمد نبيل كوكا".





وأشار :"المصري كان يلعب على الجناحات وكان يهاجم بـ8 لاعبين ففريقي كان يستخلص الكرة بشكل جيد لكننا افتقدنا اللمسة الاخيرة".





وأوضح :"لم أتفاجئ بترتيب المصري المتقدم في الدوري واليوم قدموا مباراة كبيرة ولا بد من أن أمنحهم حقهم فلقد كانوا أفضل منا".





وزاد :"لأول مرة منذ فترة طويلة نستقبل هدف من ركلة ثابتة وعلينا التعلم من هذه الأمور فهي بمثابة إنذار".





وعن السبب للجوء إلى اللعب الطولي رد قائلا :"الفريق يعاني من الإرهاق ونواجه فريق "فايق" بشكل أكبر".





وأشار :"الفريق كله يحتاج إلى الراحة فأفشة لم يكمل المباراة الماضية وقمنا بمنحه راحة كما أن محمد شريف وعمرو السولية ويحتاجون للراحة".





واختتم حديثه :"كهربا بدأ في الحصول على فرصة المشاركة وحسين لم يكمل المباراة بسبب الإجهاد".



