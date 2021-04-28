قمصان: الإجهاد سبب هبوط المستوي

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفوز على المصري خطوة مهمة في سباق الدوري الممتاز، في ظل ضغط المباريات الذي ‏تسبب في حالة من الإجهاد الشديد للاعبين. ‏





وقال المدرب المساعد بالأهلي إن الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون ظهر في معظم فترات ‏مباراة المصري، في حين حصل المنافس على راحة لمدة 10 أيام قبل ‏المباراة.





وأوضح قمصان أن هناك جملًا فنية يركز عليها الجهاز الفني، وأن الأهداف التي يسجلها ‏الفريق نتاج هذه الجمل وترجمة لشغل الجهاز الفني خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية التي ‏يركز فيها على الجانب الفني والخططي.‏





وأشار المدرب المساعد بالأهلي إلى أن الجهاز الفني يحاول التركيز على الجانب الفني رغم ‏ضيق الوقت ما بين المباريات، حيث يخوض الفريق مباراة ويعقبها مران استشفائي للتخلص ‏من الإجهاد، ثم مران أخير قبل الدخول في معسكر للمبيت فقط قبل المباريات، وهو مشهد ‏متكرر في الفترة الأخيرة.‏





ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 11 و63 من زمن المباراة.‏



