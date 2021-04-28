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قمصان: الإجهاد سبب هبوط المستوي
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:16 ص
علي نبوي
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قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على المصري خطوة مهمة في سباق الدوري الممتاز، في ظل ضغط المباريات الذي تسبب في حالة من الإجهاد الشديد للاعبين.
وقال المدرب المساعد بالأهلي إن الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون ظهر في معظم فترات مباراة المصري، في حين حصل المنافس على راحة لمدة 10 أيام قبل المباراة.
وأوضح قمصان أن هناك جملًا فنية يركز عليها الجهاز الفني، وأن الأهداف التي يسجلها الفريق نتاج هذه الجمل وترجمة لشغل الجهاز الفني خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية التي يركز فيها على الجانب الفني والخططي.
وأشار المدرب المساعد بالأهلي إلى أن الجهاز الفني يحاول التركيز على الجانب الفني رغم ضيق الوقت ما بين المباريات، حيث يخوض الفريق مباراة ويعقبها مران استشفائي للتخلص من الإجهاد، ثم مران أخير قبل الدخول في معسكر للمبيت فقط قبل المباريات، وهو مشهد متكرر في الفترة الأخيرة.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 11 و63 من زمن المباراة.
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