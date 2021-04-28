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قمصان: الإجهاد سبب هبوط المستوي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن ‏الفوز على المصري خطوة مهمة في سباق الدوري الممتاز، في ظل ضغط المباريات الذي ‏تسبب في حالة من الإجهاد الشديد للاعبين. ‏

وقال المدرب المساعد بالأهلي إن الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون ظهر في معظم فترات ‏مباراة المصري، في حين حصل المنافس على راحة لمدة 10 أيام قبل ‏المباراة.

وأوضح قمصان أن هناك جملًا فنية يركز عليها الجهاز الفني، وأن الأهداف التي يسجلها ‏الفريق نتاج هذه الجمل وترجمة لشغل الجهاز الفني خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية التي ‏يركز فيها على الجانب الفني والخططي.‏

وأشار المدرب المساعد بالأهلي إلى أن الجهاز الفني يحاول التركيز على الجانب الفني رغم ‏ضيق الوقت ما بين المباريات، حيث يخوض الفريق مباراة ويعقبها مران استشفائي للتخلص ‏من الإجهاد، ثم مران أخير قبل الدخول في معسكر للمبيت فقط قبل المباريات، وهو مشهد ‏متكرر في الفترة الأخيرة.‏

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 11 و63 من زمن المباراة.‏

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