وزير الاتصالات: تسهيل الانتقال من شركات المحمول بنفس الرقم خلال 24 ساعة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تعليقا على سوء الخدمة المقدمة من قبل شركات المحمول، وانقطاع المكالمات أكثر من مرة، إن الوزارة أعدت مركزا مركز لقياس أداء شركات المحمول في 91 نقطة على مستوى الجمهورية، ويتم نشر هذه النتائج كل شهر



