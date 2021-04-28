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وزير الاتصالات: تسهيل الانتقال من شركات المحمول بنفس الرقم خلال 24 ساعة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:34 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تعليقا على سوء الخدمة المقدمة من قبل شركات المحمول، وانقطاع المكالمات أكثر من مرة، إن الوزارة أعدت مركزا مركز لقياس أداء شركات المحمول في 91 نقطة على مستوى الجمهورية، ويتم نشر هذه النتائج كل شهر

وأضاف "طلعت"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة سهلت الانتقال من شركة لأخرى خلال 24 ساعة، بنفس الرقم، وبدون موافقة الشركة المعنية، وهذا الأمر لم يكن متوفر سابقًا.

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