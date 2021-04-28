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هشام سليم يكشف لـ"الفجر الفني" عن أسباب تحمسه للمشاركة في "هجمة مرتدة"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان هشام سليم، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف مهم من ملفات المخابرات المصرية.

وكشف هشام سليم لـ"الفجر الفني" عن سبب تحمسه للمشاركة فى مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث قال: "عمل مهم فى مرحلة مهمة فى تاريخ مصر وشرف لأي ممثل أن يشارك فيه.. كما أن المسلسل يناقش موضوع مهم جدا ويساعدنا فى فهم أشياء غامضة عنا لم نكن نعرفها من قبل".

وعن تعاونه مع النجم أحمد عز والنجمة هند صبري، وصفهما بأنهما ممتازان، وهو سعيد جدا بالتعاون معهم هما وكل فريق العمل الذى شارك فى "هجمة مرتدة".

يذكر أن هجمة مرتدة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد عز، هند صبري، أحمد فؤاد سليم، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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