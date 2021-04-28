Advertisements

"الصحة" تحذر المواطنين: نتوقع زيادة إصابات كورونا الفترة المقبلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:40 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشؤون البحوث، إن هناك توقعات بزيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لتقليل معدل أنتشار الفيروس.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا لم يشهد تحور يقلق في مصر، ولكن معدل انتشار الفيروس منذ الموجة الثانية أصبح أعلى عن الموجة الأولى، إلا أن هذا لم يؤثر على شراسة الفيروس.

ولفتت إلى أن ارتفاع معدل الوفيات عند المقارنة بعدد إصابات كورونا ليس كبيرًا، خاصة أنه يجب احتساب اعداد الوفيات على عدد الإصابات الكلي، وليس الأعداد التي يعلن عنها بشكل رسمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ نصف ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الموجة الثانية لفيروس كورونا".. الصحة تحذر وخبير صيني يعلن الحل الوحيد

مستشار وزير الصحة تكشف تأثير تحور "كورونا" على البروتوكولات العلاجية

أخصائي الصحة العامة في لندن: الدراسات لم تثبت أن السلالة الجديدة لكورونا أكثر شراسة

استشاري أمراض القلب بأمريكا: الأطفال أكثر فئة ناقلة للعدوى بفيروس كورونا (فيديو)

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

أستاذة طب أطفال: تحور كورونا سبب زيادة الإصابات بين صغار السن (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

12:41 ص

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

12:27 ص

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى