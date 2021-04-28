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"الصحة" تحذر المواطنين: نتوقع زيادة إصابات كورونا الفترة المقبلة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:40 ص
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشؤون البحوث، إن هناك توقعات بزيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لتقليل معدل أنتشار الفيروس.
وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا لم يشهد تحور يقلق في مصر، ولكن معدل انتشار الفيروس منذ الموجة الثانية أصبح أعلى عن الموجة الأولى، إلا أن هذا لم يؤثر على شراسة الفيروس.
ولفتت إلى أن ارتفاع معدل الوفيات عند المقارنة بعدد إصابات كورونا ليس كبيرًا، خاصة أنه يجب احتساب اعداد الوفيات على عدد الإصابات الكلي، وليس الأعداد التي يعلن عنها بشكل رسمي.
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