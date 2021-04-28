أحمد رزق ضحية جديدة لـنور اللبنانية في برنامج "خمس نجوم"



ففي الحلقة الـ17 من برنامج المقالب خمس نجوم التي قامت ببطولتها نور مع كريم فهمي، كانت الخدعة هي دفع أحمد رزق للقيادة على مضمار سباق ونور بجاوره، حيث قامت بتحميسه للقيادة بسرعة ثم لومه على تهوره، لينتهي الموقف بحادث أصيب فيه قائد سيارة السباق الأخرى.





وبينما كان الجميع يلقي اللوم على رزق، كان هو يحاول الاستشهاد بها لإثبات عدم مسؤوليته، حتى خرج فريق البرنامج ليكشف له الخدعة.



وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق.



وتشارك نور حاليًا في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.

وضحية الخدعة هذه المرة الممثل أحمد رزق الذي حاول الاستعانة بـنور في نهاية الحلقة لإنقاذه من الحادث الذي ورطته فيه.