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تعليق ناري من أسامة كمال على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الأخيرة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أسامة كمال، في تعليقه على التصريحات الاستفزازية من وزير الخارجية الإثيوبي دينا المفتي، التي وصف فيها اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة".

وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "هل آن الأوان أن نرد أو لا نأخذ كلامه على محمل الجد، شكله كده بيسلي صيامه، اهمد يا أستاذ دينا".

وكان أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، بيانًا حول القضايا الوطنية الرئيسية، ومن ضمنها المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وقال المفتي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا اقترحت عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي، لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأضاف أن إثيوبيا ظلت ثابتة في المحادثات الجارية بوساطة الاتحاد الإفريقي، زاعمًا أن مصر والسودان تعملان على إخراج الاتحاد الإفريقي من المفاوضات.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبي، في بيان، إن البلاد ترى أن الطريق للمضي قدما في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن إثيوبيا كتبت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية، وقال إن مصر والسودان ضغطتا من أجل سحب القضية من الاتحاد الإفريقي خلال المحادثات الثلاثية.

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