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متى لا تكون المرأة مكلفة بالصوم؟ مفتي الجمهورية يُجيب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن ثلثي الأسئلة التي ترد إلى دار الإفتاء تكون من المرأة التي تريد أن تحقق الكمال في أداء التكاليف والرقي في أداء هذا التجلي.

وأضاف "شوقي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن المرأة لديها صحبة التكليف الشرعي وتريد أن تقيم العبادات في كمال تام.

وتابع "المرأة لديها عذر شرعي وهو نزول الدورة الشهرية التي عندما تنزل لم تعد مكلفة من الصوم بل يحرم عليها أن تصوم وهي في حالة الحيض أو النفاس إذا كانت في شهر رمضان وهي حالات تحريم لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم الشرعي".

واستطرد "لا يجوز الصوم في مدة الحيض أو النفاس وهو أمر مجمع عليه ومستقر في النظر الفقهي والإفتائي، بأنه لا يجوز للمرأة الصوم في مدة الأيام التي يأتي فيها هذا العذر، ولكن القضاء في الصوم أيضًا مجمع عليه وعليها أن تصوم وما فاتها من أيام بعد انتهاء شهر رمضان".

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