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علي ماهر يكشف عن رسالة موسيماني بعد نهاية اللقاء

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

وقال علي ماهر بعد نهاية المباراة :"موسيماني أبلغني بأن فريق المصري الفريق الأفضل الذي واجهه هذا الموسم وهو مدرب محترم وأشكره".

وأضاف :"أشكر لاعبي فريق على المستوى الذي ظهروا به في مباراة اليوم فلم يقصروا ولو حالفنا التوفيق لخرجنا بالتعادل على الأقل".

وتابع :"سنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبدأ في الاستعداد للفترة المقبلة ففريقنا حاليا محترم وجميع الفرق تعمل لنا حساب ونحن في تحسن عن الموسم الماضي".

وواصل :"اكتسبنا احترام الجميع أمام فريق كبير مثل النادي الأهلي فأنا أذاكر جيدا وأبلغ اللاعبين بأنه لا يوجد أمامنا إلا الاجتهاد".

وأشار :"ذاكرت الأهلي بشكل جيد وقمنا بإغلاق الجبهات فأين كان كهربا وأفشة".

واختتم حديثه :"لو لم تستغل الفرص التي تتاح أمام الفرق الكبيرة ستعاقب والحمد لله التوفيق لم يحالفنا في مباراة اليوم".

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