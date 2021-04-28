الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 إبريل 2021، 16 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



