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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 إبريل 2021، 16 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

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