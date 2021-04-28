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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:41 ص
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 إبريل 2021، 16 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
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