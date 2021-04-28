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مستشار الرئيس: وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا قريبا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:22 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الإنتاج العالمي للقاحات كورونا لا يكفي، والكميات التي كانت من المفترض أن تنتج لم يتم إنتاجها.

وذكر "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول المنتجة استأثرت الحد الأكبر من اللقاحات، وبدأت تعطي الدول الأخرى باقي الكميات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاقدت على اللقاحات منذ اللحظة الأولى، وحصلت على لقاحات ولكن بحاجة على المزيد، معلنًا عن وصول كميات عديدة من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا في مصر في القريب العاجل؛ من بينها اللقاح الروسي والصيني.

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