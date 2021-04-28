Advertisements

النصر يفوز علي القناة بهدفين لهدف وديا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements


حقق فريق النصر بقيادة نافع السعيد الفوز علي فريق القناة بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات خلال فترة توقف دوري القسم الثاني بشهر رمضان استعدادا لاستئناف مباريات القسم الثاني .

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل النصر هدفين أحرزهما احمد الصعيدي وميدو العطار واحرز هدف القناة محمد احمد علي .

ودفع نافع السعيد المدير الفني للنصر بتشكيل في الشوط الأول الأول مكون من احمد جمال في حراسة المرمى واحمد كالوشا و حسن حسين ودخير محمد وابراهيم صلاح ومحمود حسونه وادهم حامد ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم واحمد حسين واحمد الصعيدي.

وتم الدفع برامز جلال بدلا من ترانيم صلاح في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني دفع النصر بحسام جلال وميدو العطار وجون مانجا وأحمد مجدي كهربا وبدوي طياره .

ومن المقرر أن يؤدي النصر مرانه اليوم الاربعاء قبل أن يواجه فريق اسكو وديا يوم الخميس المقبل .

أخبار تهمك

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ أقل من ساعتين

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

علي ماهر يكشف عن رسالة موسيماني بعد نهاية اللقاء

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ ساعة و نصف

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

12:41 ص

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

11:32 م

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

12:09 ص

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى