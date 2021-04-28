ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من "حرب أهلية"



عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.



حيث كشفت الحلقة قامت يسرا بالكشف عن الصداقة التي تجمع بينها وبين أروى جود، ودور صديقتها في مساعدتها لمعرفة خطة باسل خياط للسيطرة عليها، بعد إيهامها بإصابتها بالسرطان، بمساعدة صديقه الطبيب.



وتحدثت يسرا عن ذهابها مع أروى جودة إلى طبيب أكد لها عدم إصابتها بالسرطان، وأن هذا الموقف كشف لها عن خطة باسل خياط للحصول على المستشفى التي تمتلكها.



وتروي يسرا في حديثها مع باسل خياط، تفاصيل الخطة التي وضعتها بالتنسيق مع صديقتها أروى جودة، بهدف الثأر والانتقام منه، وكيف تم الترتيب حتى وقع في حب الصديقة، وتزوجها، وصولا إلى خدعة حملها منه، حتى يكتب المستشفى بإسمها."حرب أهلية".. بطولة يسرا وأروى جودة وباسل الخياط وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



