محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المحال والمقاهي لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللوء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفرالشيخ، حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، و"الجونتيات"، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي، والتأكد من نسبة الإشغال المقررة بـ50%.





وقرر "نور الدين"، غلق 9 محال ومطاعم، لمدد متفاوتة مما بين يومين لأسبوع، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات و"الجونتيات"، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضه بها.





كما قاد اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، حملة على المقاهي والمحال بحي سخا، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون، نائب مدير الأمن، والعميد أشرف النويشي، مأمور مركز قسم أول، وتم إغلاق مقهيين، وتحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة.



