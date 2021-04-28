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محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المحال والمقاهي لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:50 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
عمرو الشامي
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قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللوء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفرالشيخ، حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، و"الجونتيات"، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي، والتأكد من نسبة الإشغال المقررة بـ50%.

وقرر "نور الدين"، غلق 9 محال ومطاعم، لمدد متفاوتة مما بين يومين لأسبوع، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات و"الجونتيات"، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضه بها.

كما قاد اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، حملة على المقاهي والمحال بحي سخا، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون، نائب مدير الأمن، والعميد أشرف النويشي، مأمور مركز قسم أول، وتم إغلاق مقهيين، وتحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة.

المحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات
وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة، والغلق الفوري لمدة اسبوع، ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.

وأضاف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن الحملة الليلية المكبرة للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقايية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم و"الكافيهات"، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، تنفيذًا للاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة، أن جولة محافظ كفرالشيخ شملت كلًا من؛ شارع عبدالهادي راضي وشارع المصنع وشارع الـ 47، كذا شارع المدينة الصناعية وشارع 21 بغرب مدينة كفر الشيخ، وحي سخا، وأسفرت عن غلق 8 مقاهي إحداهما لتقديم الشيشة، وعدم تطبيق التباعد والاجراءات الصحية، كذا غلق محلين للحلويات، بالاضافة إلى غلق كافية لمده شهر مكون من دورين بشرق مدينة كفرالشيخ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، واحتجازه المواطنين وغلقه ابوابه عليهم أثناء الحملة.

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