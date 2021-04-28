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فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:57 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
إسلام أمين
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استضاف نادي فنون الأوبرا السيد مرات جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور الذي تحدث عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم في روسيا، حيث يصل عدد المسلمين بها إلى ٢٥ مليون نسمة.

بدأت الأمسية بعرض فيديو عن أهم المساجد في دولة روسيا والذي تطرق إلى بعض المساجد التي تستوعب حوالى عشرة آلاف مصلٍ من المسلمين، وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وشارك في الحوار الفنان المبتهل أسامة علام، الذي أشار إلى تقاليد وعادات المسلمين في مصر في شهر رمضان المبارك، موضحا أن المصريين اعتادوا على سماع أصوات بعض الشيوخ، خاصة قبل ٱذان المغرب ومنهم الشيخ محمد رفعت للذي يعتبر من أهم رموز هذا الشهر الفضيل، حيث اعتاد المسلمون سماعه في هذا الوقت من كل عام في رمضان المبارك.

وتخلل الحوار بعض الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمتها فرقة راحة الأرواح بقيادة الفنان أسامة علام بمصاحبة وأهم ما شدت به: أول من كتب القلم، لاجل النبى، صلى الله علي محمد، برضاك، القلب يعشق، مصر الكنانة، عليك صلاة الله وسلامه، مدد مدد، اختتمت الأمسية بأغنية مولاى إنى ببابك.

كيف يعيش الروس شهر رمضان؟
جدير بالذكر أن ساعات الصيام في روسيا تصل في بعض الأوقات إلى ما يقارب الـ22 ساعة، ما يجعلها من أطول ساعات الصيام بين دول العالم. وفي شهر رمضان الكريم يستمر المسلمون في روسيا في ممارسة حياتهم اليومية الطبيعية دون أي تغيير في مواعيد العمل أو الإجازات، على عكس ما يحدث في معظم الدول الإسلامية الأخرى.

وبالرغم من تنوع العادات والتقاليد، فإن المسلمين في المجتمع الروسي يحافظون في هذا الوقت من العام على تأدية الصلوات في المساجد القريبة وبالأخص صلاة التراويح. ويتدرج التزام المسلمين هناك بأداء الطقوس الرمضانية حسب المناطق التي ينتمون إليها.

كما تعمل المساجد الروسية المعروفة على ختم القرآن الكريم على طيلة أيام الشهر الكريم، ما يجعل من هذا الشهر عيدًا يكون على مدار ثلاثين يومًا، ومن العادات المتعلقة برمضان في روسيا أيضًا تنظيم عزائم إفطار جماعية، ودعوة من يجيد قراءة القرآن ولديه معلومات جيدة عن الدين الإسلامي، وذلك ليقوم بقراءة ما تيسر من القرآن، ثم إلقاء درس أو موعظة مما يترك أثرًا طيبًا في المدعوين.
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان
فترة الصوم تصل لـ22 ساعة.. تعرف على طقوس الروسيين في رمضان

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