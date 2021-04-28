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"تريد بيع المياه لمصر"...هاني رسلان يكشف سبب تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:47 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، إن إثيوبيا تردد الكثير من الأكاذيب حول أزمة سد النهضة، في محاولة منها لتثبيت هذه الأكاذيب وتحويلها إلى حقائق، مضيفًا أن قضية تقاسم الحصص المائية أثارتها أديس أبابا، خارج إطار المفاوضات، بهدف هدم ما تم التوصل إليه سابقًا.
وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إعلان المبادئ تحدث على تقليل الضرر الناتج من ملء سد النهضة على كلًا من مصر والسودان، مضيفًا أن إثيوبيا ليست في حاجة إلى المياه، لأنها تمتلك أكثر من 900 مليار متر مكعب من المياه، وموارد النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا لا يزيد عن 50 مليار متر مكعب.
ولفت إلى أن إثيوبيا تريد الحصول على حصة من نهر النيل، لأنها تريد بيع المياه، رغم أن القانون الدولي لا يتحدث على هذا الأمر على الإطلاق، معقبًا: "النظام الإثيوبي يعمل بمبدأ اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، ويصدقك الآخرون".
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