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خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:16 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، إن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا ليست على ما يرام، وهذا ناتج بسبب السياسيات الإثيوبية الخائطة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول استغلال أزمة سد النهضة للهروب من المشاكل الداخلية.
وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "اقتربنا جدًا وبدأنا ننزلق إلى الهاوية في أزمة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تعمل على الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق ملزم".
ولفت إلى أن ملء سد النهضة بدون اتفاق ملزم، يعني أن نهر النيل تحول لبحيرة إثيوبيا، وستفرض أديس أبابا الأمر الواقع على مصر، وهذا إن حدث فليس أمام مصر سوى حق الدفاع عن النفس.
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