خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، إن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا ليست على ما يرام، وهذا ناتج بسبب السياسيات الإثيوبية الخائطة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول استغلال أزمة سد النهضة للهروب من المشاكل الداخلية.





وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "اقتربنا جدًا وبدأنا ننزلق إلى الهاوية في أزمة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تعمل على الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق ملزم".



