"الصحة": قلة مارقة وكارهة للوطن تثير الذعر بين المواطنين

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة، إن هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا، نتيجة التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية، ولكن الوضع بحمد الله آمن، ونسبة الأسرة الشاغرة في وزارة الصحة أكثر من 45%.





وتابع "عبدالفتاح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك قلة مارقة وكارهة للوطن تعمل على إثارة الزعر بين المواطنين، من خلال الحديث على عدم توفر الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا، رغم قيام الوزارة باتخاذ الكثير من الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس



