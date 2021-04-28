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"الصحة": قلة مارقة وكارهة للوطن تثير الذعر بين المواطنين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:04 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة، إن هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا، نتيجة التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية، ولكن الوضع بحمد الله آمن، ونسبة الأسرة الشاغرة في وزارة الصحة أكثر من 45%.

وتابع "عبدالفتاح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك قلة مارقة وكارهة للوطن تعمل على إثارة الزعر بين المواطنين، من خلال الحديث على عدم توفر الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا، رغم قيام الوزارة باتخاذ الكثير من الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس

ولفت إلى أن الوضع في سوهاج مطمئن بحمد الله، مشيرًا إلى وزارة الصحة التي أدارت الأزمة في الموجة الأولى والثانية، قادرة على إدارة الأزمة مرة أخرى في الموجة الثالثة بإذن الله.

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