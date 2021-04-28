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حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 إبريل 2021، 16 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم
حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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