"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، خلاف التجمعات التي تحدث كثيرًا في الهند بسبب المناسبات، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي تشمل ارتداء الكمامة.





ولفت "الخولي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند، لم تسجل في مصر حتى الآن، وإذا سلجت، فهذا ليس أمر خطير.



