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عضو "صحة النواب": إعلان حالة الطوارئ حماية للبلاد من قوى الشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:19 ص
مكرم رضوان
مكرم رضوان
إيمان أسامة
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أيد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 اشهر، وذلك بسبب الظروف الأوضاع التي تمر بها البلاد مثل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد "رضوان" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن البلاد تشهد الآن أهم توقيت إلى إعلان حالة الطوارئ، ويرجع ذلك إلى كثرة حوادث القطارات الأخيرة، بالإضافة إلى محاربة وباء فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الغرض من إعلان حالة الطوارئ هو حماية البلاد من قوى الشر التي تستطيع بكل سهولة التدخل لاشعال نار الفتنة واستقطاب أصحاب الظروف الصعبة سواء كانت ماديًا، أو صحيًا، أو اجتماعيًا، فى مثل هذه الأجواء من تفشى وباء عالمى طال الجميع.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه يجب الاستعداد لإعلان حالة الطوارئ بشكل جيد، مؤكدا: "نتمنى من الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء ونرى بلادنا فى أبهى صورها من أمن وأمان وبدون حالة طوارئ"

هذا، ووافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت  أول أمس الإثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.

وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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حنفى جبالى الفجر اعلان حاله الطوارئ

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