عضو "صحة النواب": إعلان حالة الطوارئ حماية للبلاد من قوى الشر

أيد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 اشهر، وذلك بسبب الظروف الأوضاع التي تمر بها البلاد مثل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد "رضوان" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن البلاد تشهد الآن أهم توقيت إلى إعلان حالة الطوارئ، ويرجع ذلك إلى كثرة حوادث القطارات الأخيرة، بالإضافة إلى محاربة وباء فيروس كورونا.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الغرض من إعلان حالة الطوارئ هو حماية البلاد من قوى الشر التي تستطيع بكل سهولة التدخل لاشعال نار الفتنة واستقطاب أصحاب الظروف الصعبة سواء كانت ماديًا، أو صحيًا، أو اجتماعيًا، فى مثل هذه الأجواء من تفشى وباء عالمى طال الجميع.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه يجب الاستعداد لإعلان حالة الطوارئ بشكل جيد، مؤكدا : "نتمنى من الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء ونرى بلادنا فى أبهى صورها من أمن وأمان وبدون حالة طوارئ"





هذا، ووافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



