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تعليق جديد من الزمالك على أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك ان أزمة كارتيرون وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك.

وأشار عبدالله في تصريحاته لبرنامج الماتش  إلى أن أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.

واضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي.

وأتم أن مجلس الادارة انهى كافة الامور بين كارتيرون واسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم.

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