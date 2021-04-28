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تعليق جديد من الزمالك على أزمة كارتيرون وأسامة نبيه
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:04 ص
حسام مجدي
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أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك ان أزمة كارتيرون وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك.
وأشار عبدالله في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.
واضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي.
وأتم أن مجلس الادارة انهى كافة الامور بين كارتيرون واسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم.
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