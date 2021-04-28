الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: موجة حارة على كافة الأنحاء



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بداية ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا يوم الخميس ٢٩ إبريل، لترتفع درجة الحرارة علي كافة الأنحاء بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع المقبل.

