بعد سجن متحرش المعادي.. محامي الطفلة: الأهل في حالة سعادة بالغة

وجه عبد الرازق مصطفى، محامي طفلة المعادي، الشكر للقضاء على سرعة نظر قضية طفلة المعادي، مشيرًا إلى أن الحكم على متحرش بطفلة المعادي بالسجن المتشدد 10 سنوات، يعتبر أقصى عقوبة للمتهم.





وتابع "مصطفى"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن جميع الشعب المصري شاهد جريمة التحرش بطفلة المعادي، والحكم جاء طبقًا للقانون.



