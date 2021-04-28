Advertisements

بعد سجن متحرش المعادي.. محامي الطفلة: الأهل في حالة سعادة بالغة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:11 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
كساب أحمد
Advertisements
وجه عبد الرازق مصطفى، محامي طفلة المعادي، الشكر للقضاء على سرعة نظر قضية طفلة المعادي، مشيرًا إلى أن الحكم على متحرش بطفلة المعادي بالسجن المتشدد 10 سنوات، يعتبر أقصى عقوبة للمتهم.

وتابع "مصطفى"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن جميع الشعب المصري شاهد جريمة التحرش بطفلة المعادي، والحكم جاء طبقًا للقانون.

ولفت إلى أن إجراءات المحاكمة حدثت بمنتهى العدل، مشيرًا إلى أن طفلة المعادي مجهدة جدًا من الناحية النفسية، ولكن الأهل في حالة سعادة بالغة، بعد الحكم على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفلة المعادي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"فضيحه بجلاجل".. برلمانيون: متحرش طفلة المعادي غير سوي عقليا

تعرف على عقوبة متحرش المعادي المتوقعة (فيديو)

"نجدة الطفل" يطالب بتغليظ عقوبة المتحرش إلى السجن المؤبد

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

مدير خط نجدة الطفل: "متحرش المعادي استدرج الضحية بالفلوس"

تصل للمؤبد.. تعرف على العقوبات التي تنتظر المتحرش بطفلة المعادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

12:41 ص

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى