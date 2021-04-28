ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "بين السماء والأرض"

بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بين السما والأرض، بعنوان "بين السما والأرض"، واعترف كل من المتواجدين داخل المصعد المعطل للآخرين بكل ما ارتكبه من أخطاء لم يعلم بها أحد.



وكانت انتهت الحلقة السابقة من بين السما والأرض، بمواجهة عوض (محمود الليثي) لزوجته رقية أو ريهام صدقي (نجلاء بدر)، وإعلان نتيته الانتقام منها، كذلك مواجهة مرام (يسرا اللوزي) لسامي حافظ (عمرو صالح)، برغبتها في الانتقام منه لصديقتها التي تسبب في انتحارها، كذلك الدكتور حميد سراج الدين (هاني سلامة)، الذي أبدى ندمه عن تلك الفترة التي انتابه فيها الشك الايماني وضعف النفس وانسياقه وراء جمع المال من وراء بيع الامتحان لأحد تلاميذه.



يذكر أن مسلسل بين السما والأرض" بطولة النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.



قصة مسلسل بين السما والارض

والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.





