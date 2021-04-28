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هاني رسلان: ليس أمامنا سوى الدفاع عن النفس حال ملء سد النهضة بدون اتفاق

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، آخر تطورات أزمة سد النهضة، قائلاً: ""اقتربنا جدًا وبدأنا ننزلق إلى الهاوية في أزمة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تعمل على الملء الثاني لسد النهضة بدون أتفاق ملزم"

وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: أن ملء سد النهضة بدون اتفاق ملزم، يعني أن نهر النيل تحول لبحيرة إثيوبيا، وستفرض اديس أبابا الأمر الواقع على مصر، وهذا ان حدث فليس امام مصر سوى حق الدفاع عن النفس.

ولفت إلى إن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا ليست على ما يرام، وهذا ناتج بسبب السياسيات الإثيوبية الخائطة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول استغلال ازمة سد النهضة للهروب من المشاكل الداخلية.

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