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"الصحة العالمية": كورونا الهندي لم يدخل مصر حتى الآن

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، حقيقة الدخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في الهند إلى مصر.

وقال "الخولي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند، لم تسجل في مصر حتى الآن، وإذا سجلت، فهذا ليس أمرًا خطيرًا.

وأشار إلى أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، موضحا أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا لم تتغير، رغم زيادة الإصابات، مشيرًا إلى أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا وأكثر من 90% من إصابات كورونا تأتي في الجهاز التنفسي، والباقي يأتي الجهاز الهضمي.

ولفت إلى إن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، خلاف التجمعات التي تحدث كثيرًا في الهند بسبب المناسبات، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي تشمل ارتداء الكمامة.

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