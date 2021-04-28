طنطا يفوز على دلفي في مباراة صعبة بالكرة الطائرة





أستطاع الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي طنطا الفوز على دلفي ضمن منافسات مباريات الدور النهائي لبطولة الممتاز "أ" رجال الترتيب من الثالث عشر حتي الرابع والعشرون.



وأنتهت المباراة بفوز طنطا على دلفي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة شهدت تفوق رجال ابناء السيد البدوي.



يذكر أن الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي طنطا يتكون من عبدالأحد رئيس جهاز واحمد السيد مدير فني، بينما محمد ابو العينين مدرب عام واحمد عبدالقادر مخطط أحمال، ومحمد فايز دكتور اصابات، بينما محمد عبد الأحد مدير إداري.