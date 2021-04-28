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ظهر في "الاختيار 2" من هو الإرهابي محمد عفيفي الرجل الثاني في أنصار بيت المقدس؟

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:30 ص
الإرهابي محمد عفيفي
الإرهابي محمد عفيفي
هدير حمزة
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عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل، قصص الإرهاب الغادر ومكافحة رجال الشرطة للتصدي لهم، وكان من ضمن أحداث المسلسل، ظهور الإرهابي محمد عفيفي الرجل الثاني في تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات حوله:

1_ يدعي أحمد علي عفيفي بدوي ناصف، قيادي في جماعة انصار بيت المقدس، ولد في محافظة كفر الشيخ وعند بلوغه الـ37، انتقل للسكن في القاهرة بمنطقة حلمية الزيتون.

2_افتتح بها مطعم للمأكولات الشعبية، أثناء وجوده بالقاهرة، كان دائم حضور الدروس الدينية للشيخ فوزى السعيد، في مسجد العزيز بالله بالزيتون.

3_اعتقل محمد على عفيفى فترة قصيرة، لا تزد على عامين وفى سجن استقبال طرة، تقابل مع رفقائه فيما بعد، أبو عبيدة الطوخى، وفهمى عبدالرءوف، ومحمد بكري هارون تاجر ملابس.الذى نفذ فيه الإعدام أيضًا في خلية عرب شركس.

4_كان محمد على من حراس مداخل ومخارج اعتصام رابعة الإخواني، وعقب فضه من قبل القوات الأمنية، تم تكليفه هو وصديقه محمد بكري هارون وفهمي عبدالرؤوف مع مجموعات أخرى بحماية المظاهرات بالأسلحة.

5_تولى قيادة التنظيم في المحافظات البعيدة عن سيناء، ونجح تشكيل خلايا إرهابية في منطقة المطرية، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والمنصورة، و٦ أكتوبر، وقنا، وبنى سويف، والشرقية، وكان يرسل المجندين الجدد لتلقى التدريبات في سيناء.

6_قدم لهم أحد الأشخاص تمويلًا قدره ٢٢٠ ألف دولار، كما جمع لهم أحد الأعضاء تبرعات داخلية زادت على ٢٠٠ ألف جنيه، وقاموا هم بالسطو على سيارات لمسيحيين، ومحلات صرافة، وشاحنات نقل أموال.

7_تشكلت مجموعة اغتيال محمد مبروك من محمد على عفيفي ومحمد بكري محمد هارون واثنين أطلقا النار عليه، فيما شكل محمد على خلية في منطقة عرب شركس أهم أعضائها زميله فهمي عبدالرؤوف، وفي هذه الآونة كان الضابط السابق بالقوات المسلحة عماد رامي، هو من يتولى لجنة التدريب، وكان هشام عشماوي يقود لجنة التنفيذ، ويعاونه القيادي أشرف الغرابلي.

8_أعطى أمرًا وفق اعترافاته باستهداف سنترال رمسيس، لأن استهدافه سيعطل خدمة الإنترنت مؤقتًا بمحافظة الجيزة، واستهداف سنترال الأوتو بالإسكندرية سيترتب عليه تعطيل الإنترنت بمصر كلها، وأن موقع معسكر الأمن المركزي، بالكيلو ١٠٥، بطريق مصر الصحراوى يسمح بوضع سيارة مفخخة بجوار أحد جوانب السور الخاص به، لعدم وجود حراسة عليه وقاموا بفعل ذلك.

9_نجح محمد على عفيفى بدوى بالتعرف والتواصل مع الضابط الخائن محمد عويس عن طريق الارهابي تامر أحمد عصمت العزيرى، فأعطاهم معلومات عن أرقام سيارات ضباط، ومنهم المقدم مبروك الذى تم اغتياله، وأمد التنظيم، بصورته، ولوحات مدنية لاستخدامها في العمليات.

10_أُلقي القبض على محمد عفيفي في عام 2014، وأحيل للنيابة العامة، وحكم عليه بالإعدام هو و٦ أخرون في قضية خلية عرب شركس وتم تنفيذ الحكم في 17 مايو 2015.

"الاختيار 2" من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبد الغني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وسامح الصريطي من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي

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