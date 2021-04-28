تارا عماد تطلب الطلاق من حمزة العيلي في الحلقة 15 من "ضد الكسر"

عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.



وشهدت الحلقة الكثير من الأحدأت المشوقة ، حيث بدأت الحلقة بقيام سنتيا خليفة والتي تقوم بدور مايا بالإتصال بمحمد فراج 'كريم' وأخبرته أن زوجة شقيقها إياد علمت بعلاقته معها ، وقال لها أنه سينفصل عنها حتي لا يدخل في مشاكل مع زوجته نيللي كريم 'سلمى'.



وتوالت الأحداث وطلبت سلمى من كريم أن يُنهي الخلاف بينهما ولكنه يخبرها أن هذا يحتاج تفكير ووقت.



وكشفت الأحداث معرفة إياد بعلاقة شقيقته مايا بكريم ، كما اتضح خلال أحداث الحلقة السابقة أنه من قام بوضع مالك في طريق شقيقة سلمى لأغراض ستكشف لنا الحلقات القادمة عن ذلك.

وجمع مشهد بين حمزة العيلي 'مصطفي' وزوجته تارا عماد 'ملك' ، وواجها بمعرفته أنه علم أنها كانت على علاقة بشخص آخر قبل زواجهما ، حتي طلبت منه الطلاق ، وذهبت مايا إلى سلمى لتخبرها بعلاقتها بكريم ويعود كريم إلى المنزل ويتفاجأ بوجودها هناك.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



